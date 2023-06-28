綜規處副處長林羲聖指出，金管會督導集保結算所建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），預計30日下午7點完成上線，屆時可提供上市櫃、興櫃及有股務代理的公開發行公司改採電子化方式通知股利發放，使投資人可即時掌握資訊，並達到減碳效益。

其次，先前因應疫情實施的房貸、車貸、信貸等個人貸款緩繳展延紓困措施，歷經數度延長後，原訂將於6月底到期。為協助民眾於疫後經濟復甦過程順利調整，金管會經邀集銀行公會及相關銀行討論後，先前已宣布六度展延實施至年底。

再者，針對有繼續經營意願且繳息正常的企業若有財務周轉需要，金管會先前督導銀行公會，協議在6月底前到期的貸款本金可同意展延6個月。考量企業仍有展延需求及疫後復原緩衝期間，已協調銀行業延長企業金融協助措施期限至年底。

第四，證交法部分條文修正案將在今年7月上路，為落實審計委員會監督職能發揮並保障股東權益，對董事提起訴訟、股東會召集權限及董事為自己與公司交易時的代表等3大攸關公司重要事項，應改採審計委員會合議制行使，意謂個別獨董召集股東會權限將走入歷史。

第五，為降低交易對手風險並與國際監理制度接軌，金管會督導期交所開辦「店頭衍生性金融商品集中結算業務」，7月31日將進一步推出新台幣無本金交割遠期外匯契約（NDF）並辦理客戶端交易集中結算服務。

最後，自8月28日起，若外資有從事海外投資活動的資金需求，金管會開放外資可用國內上市櫃股票作為海外投資活動擔保品，無需再賣出台股持股部位，預期有助增加外資資金運用彈性、促進金融市場流動性，並強化證券交易市場穩定性。