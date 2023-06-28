台灣手搖飲料店林立，7、8年級生小時候常喝的手搖飲「快可立」幾乎很少看到了，一名網友在臉書貼出照片，發現信義區永吉路278巷裡竟藏著一間快可立，驚呼「保育類，請大家善待！」貼文曝光勾起許多人的兒時回憶，「這間超過25年了吧！」也有不少人大推綠豆沙，「這間綠豆沙必喝！」

一名網友近日在臉書《信義區三兩事》社團貼出快可立店家照片，發文寫下「永吉路278巷還有保育類，請大家善待，不輸松山路、永吉路30巷整排的飲料店，各位沒事就去捧場一下吧！」原PO表示店內價格很佛心，自己買了3杯珍奶共105元。

這篇貼文掀起網友們的回憶，「好懷念啊」、「珍奶始祖」、「這間綠豆沙必喝」、「大推綠豆冰沙」、「推黑磚奶茶」、「我已經忘了蛋蜜汁是什麼味道了」。

也有在地網友表示，「這家店的老闆原本在永吉路上開柯達攝影，納莉風災淹水器材都泡湯後，就改到永春開快可立」、「真的是保育類，近年只漲5元而已」、「想喝飲料幾乎都來這間買」、「真的開好久了，好神奇」、「老闆的臉跟10年前一樣都沒老」、「價格真的是佛心，從國中喝到長大。」