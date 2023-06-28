為了讓每個人都能看到花東海岸線美景，東部海岸國家風景區管理處設置即時影像鏡頭，在網路上24小時供民眾看大石鼻山步道景色，但近日有一名年輕男子擅自移動監視器鏡頭，拿來跟友人合照紀念，雖然事後有移回去，但鏡頭卻歪了，原本會拍到大海美照變成拍馬路，讓東管處無奈，呼籲遊客控制一下自己的手。

圖為原本即時影像鏡頭拍攝的大石鼻山步道景色。(翻攝自【Nga'ayho】你好，東海岸FB)

穿黑外套的男子把東管處即時影像監視器當成自己的相機。(翻攝自【Nga'ayho】你好，東海岸FB)

東管處昨天（27日）在臉書「【Nga'ayho】你好，東海岸」發文，指出知道這名遊客可能是想紅，但不要任意移動東管處的即時影像鏡頭，會害鏡頭受傷，並且破壞公物也會造成東管處困擾，「麻煩請各位遊客控制一下自己的小手手啦」。從東管處PO出的照片、影片可見，原本攝影機朝著大海及遠處涼亭拍攝，突然有個戴眼鏡的年輕男子冒出，移動鏡頭到友人的方向，自己再跑去與朋友合影，事後又將鏡頭轉回去，但位置剛當初的角度不同，變成拍到旁邊的馬路、民宅。

對此網友紛紛留言：「想紅，這下紅了」、「這已經是現行犯了，還留下影像證據阿」、「破壞公物，真的可惡！」、「自以為幽默把鏡頭轉回去還轉過頭」、「手賤成這樣..」。

其實東管處的即時影像鏡頭也曾被移動過，過去就有發生一群猴子爬樹路過攝影機，一腳踢歪鏡頭，有趣模樣全部被鏡頭拍下。