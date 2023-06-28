金管會統計，2023年前4月外幣保單新契約保費894.12億元、年減達57％，其中投資型保單194.49億元、年減達74％，傳統型保單699.63億元、年減達48％，但衰退幅度均較首季59％、76％、49％持續收斂。

以幣別觀察，美元保單前4月新契約保費29.01億美元、年減達59％。其中，投資型美元保單6.1美元、年減達76％，傳統型美元保單22.91億美元、年減達49％，但衰退幅度均較首季61％、77％、52％持續收斂。

前4月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、富邦、安聯人壽，傳統型外幣保單依序為中國、國泰、南山人壽。其中，投資型美元保單為國泰、富邦、安聯人壽，傳統型美元保單則為中國、國泰、南山人壽。

澳幣保單前4月新契約保費0.31億澳元、年減達61％，但幅度較首季65％持續收斂。其中，投資型澳幣保單0.22億澳元、年減達61％，傳統型澳幣保單0.09億澳元、年減達61％，但衰退幅度均較首季65％、63％持續收斂。

人民幣保單前4月新契約保費0.42億人民幣、年減達68％，幅度較首季66％擴大。其中，投資型人民幣保單0.35億人民幣、年減達72％，衰退幅度較首季71％擴大。傳統型人民幣保單0.07億人民幣，與去年同期大致持平，較首季年增20％明顯收斂。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為保誠、富邦、中國人壽。

外幣保單買氣持續疲弱，保險局副局長蔡火炎分析，包括美國聯準會及澳洲央行持續升息、中國大陸經濟表現相對不佳，均影響美元、澳幣、人民幣投資型及傳統型保單買氣，僅人民幣傳統型保單因匯率因素，買氣相對穩定。