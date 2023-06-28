「樂天女孩」成員Yuri（陳怡叡）因甜美外型獲封「地表最正啦啦隊女孩」先前還擊敗林襄、李多慧等女神，拿下YouTuber「台南Josh」舉辦的樂天女孩選拔冠軍，人氣相當高；而近日她與其他樂天女孩受邀到日本職棒表演，但在其中一場演出中，Yuri在一個踢腿動作時不慎慘摔在地，讓一旁的隊友看到後笑到彎腰。

「樂天女孩」Yuri、十元及琳妲，於本月23日至25日前往仙台與日本樂天金鷲啦啦隊合體帶來演出，不過琳妲24日在IG上曬出一段表演片段，可見片中Yur正賣力地帶來開場表演，卻在一次踢腿動作時，疑似腿踢得太高導致左腳沒踩穩，一屁股摔在草皮上，她本人也尷尬得低頭狂笑，隨即站起來跟上動作繼續表演，而一旁的十元也露出震驚表情，在看到Yuri無大礙後才忍不住大笑。

然而，琳妲在文中笑稱「怡叡跳啦啦隊六年來の( 的）人生巔峰」畫面一出，瞬間吸引將近2萬名網友按讚，且許多啦啦隊女神紛紛現身留言，林襄笑稱「我看一次笑一次，我真的不行了」，峮峮也調皮回覆「今天再來回味一下」，林岱縈笑回「齁唷叡叡對不起我不爭氣的笑出來還看了很多次」，而Yuri本人則無奈表示「我人生第一次在球場四腳朝天」還標記琳妲回應「我就想問你到底要重複幾次？」

此外，有許多粉絲不忘關心Yuri「欸好痛喔，你還好嗎」、「Yuri還好嗎？看起來摔的不輕，記得去做個檢查會比較安心」、「沒事吧，妳有受傷嗎？」、「感覺好痛，有看一下中醫吧」、「要去檢查一下有沒有撞到尾椎，會影響將來很多層面的」、「連跌倒都那麼可愛。辛苦了」、「屁股感覺很痛」。