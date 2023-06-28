這是總部位於美國的環保智庫「世界資源研究所」（World Resources Institute）線上森林監測平台「全球森林觀察」（Global Forest Watch）今天公布的最新數據。

根據衛星圖像，亞馬遜等大型潮濕森林所在的熱帶地區原始森林損失面積在2022年比2021年高出10%，達410萬公頃，相當於每分鐘11個足球場，這一損失產生了2.7億噸的二氧化碳排放量，相當於印度每年的化石燃料排放量。

原始森林破壞增加，不僅在世界上熱帶森林最多的巴西和剛果民主共和國這兩個國家，玻利維亞和迦納等其他國家也是如此。在擁有大面積原始森林的國家中，只有印尼和馬來西亞將原始森林損失率，保持在有記錄以來的最低水準。

數據顯示，包括巴西在內的140多個國家在2021年COP26上簽署的「格拉斯哥領導人森林和土地利用宣言」，並未實現保護這些生物群落的目標。

2022年巴西原始森林損失增加15%，其中大部分發生在亞馬遜地區，是自2005年以來與火災無關的最高比率。雖然巴西佔世界森林面積的30%，但去年佔全球森林砍伐量的43%，在世界上失去最多森林的國家中名列前茅。

世界資源研究所巴西森林數據科學協調員費瑞拉（Jefferson Ferreira）指出，這意味著超過170萬公頃的原始熱帶森林，而這些森林是世界環境系統最成熟、最完整和最具生態重要性的森林，其中很大一部分是由於農業和牧場擴張，主要是在阿克里（Acre）和亞馬遜兩州的亞馬遜森林。

去年巴西森林的破壞導致二氧化碳排放量達1.2億噸，是巴西年化石燃料排放量的2.5倍。根據世界資源研究所，除了碳影響外，亞馬遜森林的喪失還會影響區域降雨，並可能最終導致走向不歸路，屆時這個地球上最大的熱帶雨林將變成草原。

費瑞拉指出，目前這些森林損失還是可以逆轉的，但需要時間，且應該採取的一些直接行動是加強監管、執法和罰款。還有一些長期的結構性行動，通過現有森林加強亞馬遜地區經濟。

世界資源研究所的另一項研究顯示，森林的保護和經濟利用可以為巴西經濟創造超過1兆巴西幣（約新台幣6.46兆元）的收入。但這需要採取真正的結構性行動，為森林經濟注入力量。

世界資源研究所巴西調查還指出，巴西亞馬遜地區幾個受威脅的原住民領地也在2022年失去原始森林，巴拉州的阿彼特雷瓦（Apyterewa-PA）、宏東尼亞州的卡里普納（Karipuna-RO）和亞馬遜州的塞波蒂（Sepoti-AM）原住民領地，發生最多入侵事件。

羅賴馬州亞諾馬米（Yanomami-RR）原住民領地也可以看到採礦造成的原始森林損失，該地區是2023年初巴西政府驅逐非法礦工的行動目標。（編輯：陳承功）1120628