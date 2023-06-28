Kolas Yotaka曾擔任行政院發言人。(資料照,陳怡誠攝)

總統府發言人Kolas Yotaka驚爆涉入不倫戀，對象為去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓已婚隨扈。回顧Kolas從政經歷，爭議不斷，包含遭爆2014年曾因酒駕被處2個月有期徒刑，慘遭外界撻伐。Kolas 稍早已向總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

阿美族的Kolas踏入政壇後擔任不少要職，2016年代表民進黨不分區立委排序第七位當選，並於2017年兼任民進黨發言人之一；2018年7月提前離開國會，成為行政院發言人；2020年5月轉任總統府發言人。Kolas去年接受民主進步黨徵召，投入花蓮縣長選舉，最終未能勝選，並於2023年1月回任總統府發言人。

值得一提的是，2018年Kolas由立委轉任行政院發言人時，遭爆2014年曾因酒駕被處2個月有期徒刑，當時Kolas坦言確有此事，並強調這是非常不對的事情，也了解對社會大眾傷害很大，未來願意做終身反酒駕志工。Kolas也曾表示，使用羅馬拼音才能完整發音她的名字，10多年來雖然生活中產生不少困擾，希望大家能適應、習慣她的名字。

Kolas去年因投入花蓮縣長選戰辭掉總統府發言人一職，最終僅拿下4萬7845票落敗，今年1月則回任總統府發言人。但Kolas今(28)日遭《鏡週刊》踢爆涉入不倫戀，對象就是在她去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓已婚隨扈。Kolas對此回應表示，不清楚李男的婚姻狀況，並稱兩人已沒有聯繫。不過其從政之路恐已受阻。

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Kolas Yotaka去年競選花蓮縣長。（資料照,羅亦晽攝）