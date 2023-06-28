網友質疑谷辣斯不倫戀的爆出時間怪怪的。（圖／截自PTT政黑板）

總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）遭爆去年競選花蓮縣長期間，與已婚隨扈發生不倫戀，消息被《鏡週刊》報導後引起關注，不過有網友想起NCC今（28）日排審鏡電視的變更許可案，質疑報導是否為了轉移焦點。

據《鏡週刊》報導，谷辣斯在去年的競選期間與李姓已婚隨扈產生不倫戀，且谷辣斯競選失利後雖然回任府發言人，但仍台北、花蓮兩邊跑來維持關係，甚至還會「算好時間」，希望能夠有愛的結晶，並已幫未來的孩子取名為Lucy。

相關報導迅速在網路上引起討論，雖然大多數網友都針對不倫戀、對話內容討論，但也有人質疑時間點怪怪的，說「鏡電視要闖關的時候，鏡週刊咬Kolas？」「說不定是犧牲kolas，轉移焦點鏡電視闖關？」

民眾黨立委陳琬惠昨日在臉書爆料，一名堅持鏡電視有諸多爭議，應徹底調查的NCC委員近日因確診請假，NCC主委陳耀祥見機不可失，火速排審鏡電視變更許可案，議程將在今日上午9時展開。