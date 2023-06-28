根據最新發布的數據，美國主要資本財新訂單在5月份意外成長。5月美國新屋銷售激增12.2%，至以年率計達76.3萬戶，遠超出市場預期，並創下逾1年新高。6月美國消費者信心升至近1年半新高。

周二收盤，道瓊指數漲212.03點或0.63%，報33,926.74點。標普500指數漲49.59點或1.15%，報4,378.41點。那斯達克指數漲219.90點或1.65%，報13,555.67點。費城半導體指數漲126.64點或3.60%，收在3,642.41點。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅醫療保健股收跌0.20%。非必需消費類股漲2.06%，表現最佳；其次為科技股漲2.04%。

美國經濟仍然強韌的跡象亦帶動道瓊運輸股指數大漲2.7%、羅素2000小型股指數上漲1.5%。

PHLX住房股指數收漲2.99%，盤中一度創下歷史新高。

重量級科技股僅Alphabet收黑，終場微跌0.01%。特斯拉漲3.80%，收復前一日重挫6%的部分失土。蘋果、微軟、亞馬遜、輝達等均走高，給標普500指數帶來最大的提振。

根據芝商所Fedwatch工具，操盤手押注聯準會在7月會議升息25個基點至介於5.25%～5.50%的機率約為77%，高於前一日的74.4%。

本周還將陸續發布更多經濟數據，包括一項關鍵的通膨數據。此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在葡萄牙舉行的歐洲央行論壇（European Central Bank Forum）上發表談話，可能釋出與美國升息路徑相關的線索。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.55：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為為1.54:1。

標普500指數有46檔只成分股創下52周新高、一檔創新低。那斯達克指數有64檔成分股創下52周新高、150檔創新低。

美國交易所股票成交量總計101.6億股，過去20日均量為116.3億股。