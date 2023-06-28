Me too風波持續延燒，陳建州昨(27日)遭「大牙」周宜霈指控11年前性騷過往，更提到男方試圖侵犯過程中，竟直言：「妳范范姐就很不愛這種事啊」，對此，女兒曾是《我愛黑澀會》一員的57歲美魔女胡文英，坦言得知此事相當錯愕，但也擔心他的雙胞胎兒子未來會怎麼看待自己父親。

胡文英指出大牙控訴遭到黑人陳建州性騷後，更加碼爆料「後來陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起」，這讓女兒鄭靚歆曾是黑澀會美眉的胡文英，事後紛紛收到關切訊息，對此，她提及曾與陳建州接觸過，印象中是個活潑開朗、作風美式的大男孩，完全看不出來是會對女性性騷的人，因此得知此事時相當錯愕。

胡文英強調比較擔心陳建州的雙胞胎兒子，未來會怎麼看待自己父親，甚至在學校得受到同儕多少嘲諷和霸凌，讓她急忙呼籲：「希望陳建州小孩同學的父母好好跟孩子說明，不要傷害到小孩」，對此，網友紛紛回應：「知人知面不知心啊，之前就很多他的醜聞」、「其實我不怎麼關注演藝圈，但是他的風評是差到有名了」。

對於遭到大牙指控，黑人發聲明否認：「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實 」，妻子范瑋琪隨後也發聲明指出：「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實」，直接用行動力挺老公清白。

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