綠鬣蜥危害台灣生態，抓蜥達人J爸表示，26日晚上和友人外出捕捉綠鬣蜥幼體，短短4小時抓到400隻，他將抓到的綠鬣蜥放入橘色方型塑膠桶，400隻綠鬣蜥在桶中亂竄的影片，讓2.5萬網友看了頭皮發麻，直呼「好噁心！這繁殖速度太快了啦！」

J爸26日於個人臉書粉專指出，日前在台南仁德區一處蝦塭發現綠鬣蜥幼體蹤跡，且數量非常驚人，他和朋友2人當天晚上進行捕捉，從晚上9點一直到凌晨1點，短短4小時捕獲400隻綠鬣蜥，他將綠鬣蜥全數裝進橘色方型塑膠桶，只見密密麻麻的綠鬣蜥在桶內亂竄，令人看了頭皮發麻。

J爸表示，過去曾一個晚上抓過200隻，這回抓到400隻是第一次，可見綠鬣蜥繁衍的數量沒有減少，他也強調綠鬣蜥要趁幼體的時候趕緊捕捉，否則成體變得大隻，就很難搞了，而這次捕捉到的綠鬣蜥會交給農業局處置。

24秒影片上傳後讓2.5萬人驚呼「太噁心了啦！400隻」、「這繁殖速度太快了」、「400隻會不會太多了」、「太會生了吧」、「密集恐懼症發作」、「哇！嚇死人了，真的長大就不得了」。

綠鬣蜥是來自南美洲的生物，繁殖力相當驚人，每隻雌蜥可產下20至80顆卵，成體長度可達2公尺，在台灣幾乎沒有天敵，主要出沒在南台灣，被視為外來入侵種，牠們會造成農損、基礎設施破壞及生態衝擊，民眾若要買賣綠鬣蜥都需辦理登記，禁止繁殖及任意棄養。