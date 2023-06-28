中共中央對外聯絡部長劉建超率團訪義大利，企圖繞路遊說義國續簽一帶一路，先會見義國企業家後，今天與在野的民主黨秘書長施萊恩會面。民主黨新聞稿中未表示雙方談及一帶一路的內容，並重申這場會面沒有令人驚訝和意外之處。

中國為阻止義大利退出一帶一路，由劉建超率團於25至27日訪問義大利。「時報」（Il Tempo）今天報導，劉建超與民主黨（Partito Democratico）秘書長施萊恩（Elly Schlein）會面。但民主黨發布的新聞稿卻未對外透露談及一帶一路的內容，僅表示此次會面主要談論「多邊主義和生態轉型的挑戰」等議題。

在會議期間，施萊恩特別說明民主黨在保護人權和俄烏戰爭方面的立場，希望中國能對俄羅斯發揮作用，以結束入侵。此外並討論了與中國建立經濟和制度性戰略框架的必要性。

民主黨多位人士，包括副秘書長兼外交事務負責人普羅文札諾（Giuseppe Provenzano）、參眾兩院外交委員會的小組領導人阿曼多拉（Enzo Amendola）與阿菲利（Alessandro Alfieri）均出席這場會議。

民主黨（PD）是義大利的中左翼政黨。根據義大利SWG民調公司26日最新的政治民意調查數據，義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）名調排名仍占第一，支持率為 28.6%；民主黨支持率為20.3%緊追在後。

「時報」曾報導，施萊恩今年3月開始擔任民主黨秘書長，為民主黨首位女性秘書長，同時也是最年輕的秘書長，年僅38歲。在諸多議題上，她與中右翼的總理梅洛尼（Giorgia Meloni）常持不同意見。

報導續稱，與施萊恩會面之前，劉建超於25日首先前往米蘭會見許多義大利企業家，討論包括中國實施的改革及其當前的市場增長、義大利制度的前景、外國在中國和中國海外投資問題、北京促進雙邊貿易的戰略等。

這場會議中，「義中理事會基金會」（Italy China Council Foundation，ICCF）主席波賽里（Mario Boselli）也在場，波賽里在會後隔日表示：「希望做得更好、更多」。

這個基金會爲去年由「義大利中國基金會」（Fondazione Italia Cina）和「義中商會」（Camera di Commercio Italo Cinese）合併而成。

義媒「改革派」（Il Riformista）今天報導，民主黨表示一些媒體將施萊恩與劉建超談論一帶一路定調為一場驚喜與意外的會面，但民主黨卻表示這並沒有什麼令人驚訝和意外的。施萊恩自擔任民主黨秘書長後一直在做的就是走向左翼政治道路的延續。