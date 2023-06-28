1輛停放在苗栗縣苗栗市新東大橋下方，28日早上6點被發現不明原因起火燃燒，消防人員到場救援，但火勢熊熊燃燒，現場救災後發現車內駕駛座有1人全身燒黑明顯死亡，目前案發過程與死者身分有待由警方釐清。

苗栗縣消防局今天早上6點半接獲民眾報案，指稱苗栗市新東大橋往公館方向汽車火災，隨即通報苗栗、公館人車前往，現場發現1輛黑色轎起火燃燒，救災過程發現車內疑似有人受困，火勢在半小時後熄滅，受困的駕駛已全身焦黑明顯死亡，詳細案發原因有待警方進一步調查。