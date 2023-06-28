42歲李威過去演出偶像劇《吐司男之吻》走紅，過去他曾認戀已故女星許瑋倫，也與大陸女星姚笛、「陶喆小三」楊子晴傳過緋聞，近年淡出演藝圈，忙修佛、賣茶具的他，近日被週刊拍到和新女友疑似在台北同居，對方身材苗條穿著熱褲，看似是低調的女素人，兩人當天還一同忙上忙下搬床墊、沙發準備回收，有如老夫老妻。

李威2001年拍攝《青春六人行》認識許瑋倫，隨即傳出熱戀，但兩人當時不認，約交往兩年後傳出分手，而許瑋倫2007年因車禍驟逝，得年28歲。此後每逢許瑋倫冥誕，李威都會發文悼念，2年前女星李妍璟轉發李威為許瑋倫紀念冥誕的新聞，透露李威不僅在許瑋倫冥誕時會到許家關心兩老，「每年過年，李威家裡先吃完飯之後，就是奔往瑋倫家裡給長輩們拜年包紅包。」

李威曾和許瑋倫（左起）、姚笛、楊子晴傳緋聞。（圖／中時資料照片；翻攝自姚笛、鳳凰網娛樂微博）

而2015年大陸女星楊子晴爆料和陶喆、李威的緋聞，隨後傳出李威與姚笛、楊子晴的三角戀，姚笛前一年也傳出介入文章、馬伊琍的婚姻，讓外界霧裡看花，而楊子晴後來被網友問：「我能說陶喆配不上你嗎？」，她改口回應：「我配不上他！」而李威則是保持沉默沒多做回應。

據《鏡週刊》報導，本月6日直擊李威出現在家附近，身穿白色T恤、黑短褲，和綁著馬尾的女友忙搬沙發、床墊準備去回收，過程中李威還用手寵溺的幫女友擦掉臉上污漬，據知他與這位女友已經被拍到同進同出多次，關係不言而喻，但李威秉持一貫低調風格，沒開口認戀。