●Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，在經過幾天相當「惡毒」的調整後，今天的經濟數據讓投資人找到理由反手買進。我們今天得到的一連串經濟數據，總體而言，顯示經濟持續處於擴張模式，同時又不會過熱。再過幾天第二季就要結束，值得注意的是，周二一些表現最好的類股，如非必需消費品類股和科技股，也是今年來漲最多的族群。

●Spouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams表示，雖然經濟數據振奮人心，但市場可能是受惠於季末的「窗飾效果」（Window Dressing），也就是基金經理人為了讓成績單好看一些而買進表現出眾的股票。他表示：「上周是個很糟的一周、周一是個很糟的一天，今天有點回神。隨著本季進入尾聲，可能會有一些季末的作帳行情」。

●高盛出具報告指出，美股的上漲空間可能因估值已高，以及高利率比預期持續更長時間而受限，未來一年美股報酬率只會大致持穩。此外，高盛認為美國經濟沒有陷入衰退，聯準會就不會急於降息，該華爾街大行並預期今年美國企業獲利幾乎沒有增長，2024年估將實現中間個位數的增長。

●匯豐資產管理在年中展望報告中指出，許多經濟體已出現衰退警訊，美國可能在今年第四季陷入衰退，經濟萎縮的狀態恐將持續一年，而歐洲可能在明年進入衰退，因此聯準會可能在今年底轉向並降息，歐洲央行和英國銀行可能在明年跟進調息。