#MeToo浪潮延燒從政壇到演藝圈，命理師沈嶸分享5大招教大家如何防治性騷擾，她也呼籲受害者有沒有明確拒絕不該是性騷擾的判斷標準，更重要的是每個人都不應做出可能會讓人不舒服的行為，期許大家若遭遇性騷擾時，都能冷靜、正確地處理問題，將傷害降到最低。

沈嶸表示，首先若第一時間有警覺到異樣，不要想著配合或顧慮對方的心情，馬上走開、拒絕或大叫；第二堅定地說出你的不悦，阻止對方變本加厲，甚至讓旁人聽到，日後若打算提出申訴時，可以成為你已明確拒絕的重要證據；第三、保留相關證據，確認是否有監視錄影設備或證人，並保留騷擾訊息；第四、停止苛責、否定自己，並向信賴的親友傾訴或寫下事件發生過程，雖非直接證據，但可做為日後啟動調查的參考；第五、勇於向有權受理單位（如職場、學校等）申訴或報警處理。

沈嶸（右二）公益捐款已累計達450萬元。（聖安娜之家提供）

此外，沈嶸發起的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，捐款已累計達450萬元，持續朝向總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。她本月捐贈10萬元給「白永恩神父基金會附設聖安娜之家」資助「重度障礙者照顧計畫」，一起幫助重度障礙者擁有安心長大的家園，並加碼贈送「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會宜蘭分事務所（宜蘭家扶中心）」「魔法扇100把」「魔法面膜100份」「沈嶸老師書籍100本」，總物資捐贈累計16899份，公益腳步持續擴大推進中。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。