中方自製「雙尾蠍」無人機公開智慧彈藥

中方最近第一次技術驗證了3架「雙尾蠍」無人機編隊，而這款武裝偵察無人機曾出現在解放軍繞台任務中，更曾數度飛越第一島鏈。

據中方官媒《環球時報》27日報導，專家周二說，在有效的控制系統支援下，這類大型攻擊無人機編隊將大幅提升戰力。從央視周二播放的影片中可以看到，在這次編隊試飛中，3架「雙尾蠍」察打無人機全副武裝，搭載了精準炸彈、飛彈和較小型的無人機，從機場逐一起飛，接著形成直線、還有三角形編隊。

央視說，這是中方自製長航時無人機首度全副武裝進行編隊飛行。對無人機操作員來說，從地面指揮控制站讓「雙尾蠍」編隊飛行，要比讓它們直接在空中飛行更富挑戰性，因為它們的速度、高度和飛行方向都必須加以協同。

而《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男周二說，這次驗證測試證明，滿載彈藥的「雙尾蠍」具有卓越的可控性，因為軍機裝載沉重的彈藥後，機動性通常會受影響。此外，他指出，這次驗證也證明了無人機編隊飛行的能力。王亞男說，傳統上無人機是靠地面操作人員控制，但中方正在設法開發自動控制軟體，好讓無人機能在一個指令下，就能形成編隊。