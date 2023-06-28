屏東市公所及潮州鎮公所共同策畫「屏潮相逢戀愛BUS」公教聯誼活動，將於7月22日舉辦，即日起開放報名至7月7日或額滿為止。男性名額即將額滿，女性尚有名額，邀請全台各機關、學校、醫療院所、國營事業機構未婚軍公教及約聘僱人員報名參加。

屏潮戀愛BUS發車，公教聯誼開跑囉。(潮州鐵道園區提供)

屏東市公所表示，活動全程免費，只需繳交300元保證金，當日全額退還；符合資格的參加者即可獲贈限量精美保溫瓶，象徵愛情保溫長長久久，還有潮州有囍百年好合悠遊卡一套。

屏潮相逢戀愛BUS活動內容結合潮州鐵道園區的生態及低碳大眾運輸，搭乘主題巴士從屏東市公所出發，同遊潮洲鐵道園區；考量夏日天氣炎熱，市公所貼心安排於園區內愛情湖畔景觀咖啡餐廳共度悠閒午後，享用精緻茶點；透過餅乾DIY手作課程，在自然的互動中認識彼此。

屏潮戀愛BUS發車，公教聯誼開跑囉。(潮州鐵道園區提供)

園區內有峇厘島風的發呆亭、荷花生態池、透明玻璃橋等，非常適合拍照打卡，園內還有水牛、迷你馬、白鵝等許多可愛小動物，放鬆遊玩也能促進交流互動。

屏東市公所表示，由於屏潮連線系列活動大受好評，帶動屏東、潮州兩地觀光效益，在七夕前夕延續活動熱潮，加碼辦理戀愛聯誼；即日起開放報名，歡迎符合資格單身男女踴躍報名參加。