女星大牙（周宜霈）昨（27日）爆料2012年與前老闆陳建州（黑人）到香港出差時，遭對方從背後環抱、強行壓在床上等性騷擾，陳建州立即發律師聲明否認，大牙則表示一切屬實。跟大牙都同為黑澀會美眉的藝人小蠻（王承嫣），昨深夜發限動發聲。

大牙昨抖出陳建州當年對她伸狼爪，除了拋下一顆震撼彈，外界也非常關注其他黑澀會美眉的反應，小蠻27日深夜在限時動態表示，一整天都在育兒，直到兒子睡了才有空拿手機，看到很多媒體朋友的私訊，小蠻回應：「我不是當事人，所以就不多做回應了。願世上所有的生命都能被善待，心簡單世界就簡單。各位辛苦了，謝謝。」

丫頭詹子晴過去也是黑澀會美眉，得知大牙的遭遇後，她回應：「很心疼大牙要面對這樣的事，他一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個。真心希望METOO 能讓大家了解到保護自己的重要性」，也表示因非當事人且不想被視為蹭熱度，不方便說太多；貝童彤則坦言多年前就知道此事，「身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛10幾年。」她希望多年後當事人能從錯誤中反省、改正，也呼籲社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。

不過，陳建州夫妻已透過律師發聲明，強調大牙說的內容全然不實、毫無根據，依法追究相關法律責任，面對陳建州的全盤否認，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

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