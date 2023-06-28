受南方水氣增多影響，氣象局長鄭明典今早指出，有一波最強的對流沿著台灣東岸外海而上，出現氣流繞山的對流特徵，使得東南部、恆春半島一大早開始下大雨，午後西半部也會有對流發展；氣象局表示，午後西半部及山區有局部雷陣雨或大雨機率，尤其中南部山區有機會出現豪雨。

鄭明典今在臉書PO出台灣附近的雷達回波圖指出，南部、花東地區出現氣流繞山的對流特徵，一股最強的對流沿著台灣東岸外海而上，其中部分中高層雲系通過台灣陸地上方，同時往西的氣流越過台灣南端的山脈，導致台灣東南部和恆春半島有相對顯著的降雨，且今天午後西半部也會有對流發展。

氣象局指出，今、明兩天吹東南風到偏南風，南方水氣增多，各地雲量稍增，南部及花東不定時有局部短暫陣雨，午後西半部及山區有雷陣雨，各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率，尤其中南部山區有機會出現豪雨。

氣象局說，周五到下周二（30日至7月4日）東南部及恆春半島持續有雨，午後全台有局部短暫雷陣雨，其中周五要留意午後各地山區及大台北地區有局部大雨發生機率。