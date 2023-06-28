總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓人夫隨扈。總統府今天表示，為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas 稍早已向總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

鏡週刊報導，總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓人夫隨扈。當時，在花蓮擔任員警的李世勳，奉派擔任縣長候選人Kolas的隨扈，兩人因朝夕相處生情，隨後愛得火熱。

兩人甚至討論要生孩子，Kolas選縣長失利後回任府發言人，卻時常往返台北、花蓮，與歸建員警勤務的李男在花蓮共築愛巢。兩人露骨對話全遭李妻掌握，並據此向Kolas求償百萬元，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，意外揭露不倫戀。Kolas回應不清楚李男的婚姻狀況，並強調她與李先生「已沒有聯繫」。

對此，總統府發言人林聿禪今天表示，相關報導為 Kolas 發言人個人私領域事務，府方沒有進一步評論，並盼其妥為處理。另為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas 稍早已向總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。