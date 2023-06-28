去年拿下隊上最多的16勝、美聯賽揚獎票選高居第3，成為大聯盟新生代強投的藍鳥先發馬諾亞（Alek Manoah），本季投球狀況卻陷入掙扎，今（28日）馬諾亞在新人聯盟進行調整，只投了2.2局狂掉11分，最終承擔敗投。

馬諾亞面對洋基所屬的新人聯盟球隊，被擊出多達10支安打，包含2發全壘打，並保送2名打者，甚至沒能撐過三局，雖然新人聯盟普遍防守水準較低，一些能夠處理的球多半會形成安打，但失分來到雙位數，馬諾亞的低迷狀態讓人相當震撼。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）不太擔心馬諾亞的狀態，認為他在比賽中所做的一切都顯示正面的訊息，包含搶好球數、穩定投球節奏及找回主戰武器滑球的威力，「我當然希望結果是好的，他只是在做過去幾周所嘗試的事情，這也會幫助他在下一場比賽擁有一些動力。」

控球不佳是導致馬諾亞本季成績低落的主因，58局中送出42次保送，和白襪先發投手柯佩克（Michael Kopech）並列美聯保送王。本季藍鳥先發投手防禦率為3.59排全大聯盟第2佳，僅次於美聯西區豪強太空人，高斯曼（Kevin Gausman）、貝里歐斯（Jose Berrios）和菊池雄星都繳出相當亮眼的成績，藍鳥有本錢等待馬諾亞回歸。