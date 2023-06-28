●Meta Platforms周二收漲3%。花旗給予Meta股票「買進」評級並將目標價格從315美元上修至360美元，稱Instagram的獲利能力改善，雖然本季app下載量較TikTok少12%，但每月活躍用戶數年增6%，優於TikTok的年增4%。此外。基於Meta的廣告策略、新的廣告產品以及Reels用戶持續增長，2024年該集團的廣告收入可望成長14%。

●Snowflake上漲4.2%，該雲端數據分析公司宣布與輝達（Nvidia）結盟，讓來自金融業、醫療保健業和零售業的客戶可以使用自家的數據構建AI模型。輝達收漲3.06%。兩家公司沒有披露此次合作的財務細節，但輝達執行長黃仁勳表示，隨著越來越多客戶引進AI運算，輝達將從中受益，「我們銷售更多晶片，並且我們有一個名為Nvidia AI Enterprise的AI作業系統，讓我們的晶片能夠處理AI。而這個Nvidia AI Enterprise軟體是收費的」。

●Walgreens Boots Alliance重挫9.3%，由於新冠病毒檢測和疫苗需求下滑，該連鎖藥店下修全年獲利預測。其同業CVS Health Corp、Rite Aid Corp亦同步走跌。

●Lordstown Motors崩跌17.2%，收在2.29美元。該美國電動卡車製造商在德拉瓦州依《破產法第11章》聲請破產保護，同時狀告鴻海詐欺與背信，指控該合作夥伴多次違反承諾，未能遵守對Lordstown高達1.7億美元的投資協議，並在電動車開發計畫的合作方面誤導Lordstown。