37歲男星炎亞綸（本名：吳庚霖）近日被「抖音男神」爆料過去交往期間曾被強制發生關係及拍攝不雅片的醜聞，雖炎亞綸第一時間落淚否認，但仍暫時取消部分工作，神隱6天的他，昨(27日)被發現突然出現「國師」唐綺陽的直播間觀看星座運勢，引來許多網友留言為他加油，也有人好奇他是否還是擔心未來前途才想看看占星運勢，希望早日走出困境。

炎亞綸21日突襲男網紅舊愛的記者會，他一身白衣白褲白帽現身，當場變成鎂光燈焦點，當男網紅才說到自己16歲時與炎亞綸交往，炎亞綸便走到台前鞠躬，表示：「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，接著再度鞠躬，跟媒體強調今天現身就是為了和對方道歉，至於男網紅所說的強行進入，炎亞綸澄清兩人是合意發生關係。

網友發現炎亞綸昨上線看唐綺陽的直播。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

而先前就預言這波MeToo不會這麼快停歇的唐綺陽，昨更表示：「爆料會到7月1日，不過這波效應會延續3年，明年還有下一波」，並預言還會有更令大家想不到的人會被捲入，至於好友炎亞綸遭捲入桃色緋聞，唐綺陽無奈說：「我心情跟大家一樣，震驚、不開心，不敢相信，不知道該相信什麼」。

昨晚，唐綺陽依往例開直播分享7月的星座運勢，被網友發現炎亞綸也悄悄用官方帳號上線觀賞，似乎還是非常關心自己所屬的天蠍座接下來的發展，而其他網友也隔空向炎亞綸打氣，說：「炎P加油」、「炎亞綸，我不是你的粉絲，但是我相信你，欣賞你，加油」、「炎亞綸晚上好，加油～支持你」。

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