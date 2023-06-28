國家通訊傳播委員會（NCC）今上午將開會審查鏡電視案，除立委陳椒華稍早已前往抗議，國民黨立院黨團稍後也將由立委費鴻泰率團，前往NCC表達嚴正立場。
國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時表示，NCC排審鏡電視案，再度打算強渡關山，國民黨團強烈反對，因此在今早的國民黨團記者會後，就會由立委費鴻泰率領近10名藍委前往NCC抗議。
NCC在5月3日曾排定討論鏡電視案，當時由曾銘宗率領一眾藍委，進入NCC審查會議室，並在主委室前靜坐、杯葛，後續NCC決議擇期再審。
國家通訊傳播委員會（NCC）今上午將開會審查鏡電視案，除立委陳椒華稍早已前往抗議，國民黨立院黨團稍後也將由立委費鴻泰率團，前往NCC表達嚴正立場。
國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時表示，NCC排審鏡電視案，再度打算強渡關山，國民黨團強烈反對，因此在今早的國民黨團記者會後，就會由立委費鴻泰率領近10名藍委前往NCC抗議。
NCC在5月3日曾排定討論鏡電視案，當時由曾銘宗率領一眾藍委，進入NCC審查會議室，並在主委室前靜坐、杯葛，後續NCC決議擇期再審。
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