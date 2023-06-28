據美國之音報導，美國共和黨籍議員們美東時間周二（6月27日）敦促美國國務院不要續簽已有數十年歷史的美中科學合作協議，認為北京將尋求利用它來助其軍隊的發展。該協議於1979年北京和華盛頓建交時簽署，此後大約每5年續簽一次，根據該協議，美中兩國在從大氣和農業科學到物理和化學基礎研究等領域進行合作。

報導稱，針對中國大陸日益增長的軍事實力和竊取美國科技和商業成果的擔憂，引發了人們對將於8月27日到期的《科技協定》（STA）是否應該繼續下去的質疑。在發給國務卿布林肯的一封信中，美國國會眾議院中國問題特設委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）和其他9名共和黨籍眾議員表示，該協議應該被取消。

報導稱，這封信引用了對美國和中國大陸氣象局在「儀器氣球」方面聯合工作的擔憂，以及美國農業部與中國大陸實體的十幾個項目的擔憂，該信函稱這些項目包括具有「明確的雙重用途應用」的技術，包括分析衛星和用於灌溉管理無人機圖像技術。

議員們在信中寫道：「中華人民共和國利用學術研究人員、工業間諜活動、強制技術轉讓和其他策略，在關鍵技術方面獲得優勢，這些技術反過來又推動了中國人民解放軍的現代化。」「美國必須停止助長自我破壞。讓美中《科技協定》過期是很好的第一步。」

報導稱，中國大陸一直在尋求加快努力，實現農業技術的自力更生，其中包括種子開發。美國相關當局已加緊努力，打擊它們所說的中國大陸個人在該領域的工業間諜活動。中國大陸官員希望延長該協議，並公開表示，他們去年與美國接觸討論續簽問題，但華盛頓一直在對該協議進行審查。

本月稍早時，美國國務院拒絕就「談判的內部審議」發表評論。

報導稱，續簽協議的支持者認為，如果沒有這項協議，美國將失去對中國大陸技術進步的寶貴洞察。儘管如此，許多分析人士表示，該協議必須從根本上重新制定，以便在與中國大陸的戰略競爭加劇的時期保護美國的創新。