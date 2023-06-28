上半年各大ESG、公司治理等獎項暫告段落，信義房屋榮獲包括證交所公司治理評鑑排名前5%、遠見ESG企業永續獎、天下永續公民獎、天下兩千大企業評選及讀者文摘信譽品牌等多項大獎，不僅評審對象橫跨專家學者、政府單位或消費者，且所有獎項信義房屋皆為連年獲得，顯示信義房屋企業經營廣獲各界一致讚譽，且多年來始終如一。信義房屋創辦人周俊吉日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目分享，「閱讀」不只是自己創業、經營以來重要的「恩師」，也是衍伸出信義房屋貫穿企業經營核心理念的源頭。

信義房屋創辦人周俊吉先生於大愛電視台「仁心慧語」節目中提到，當年的創業沒有人指導，閱讀就是最好的老師，信義房屋之所以能走過40多年、屹立不搖，從小微企業走到今天，書本扮演不可或缺的角色，在信義房屋核心理念中的「正向思考」，亦是周俊吉透過閱讀獲得的重要能力之一。

有感於閱讀帶給自己的深厚影響，周俊吉主動響應慈濟靜思書軒在全台推廣設立「靜思閱讀書軒」的善舉，自2021年起陸續贊助嘉義縣市與南投縣的國中小設立靜思閱讀書軒，並且承諾若嘉義縣市學校有需要，信義企業集團將全數協助，迄今已協助多座閱讀書軒設立並啟用，累積捐贈金額已超過200萬，每座周俊吉皆親自到場觀禮。周俊吉認為自己過去高中補校結業、大學還重考了好幾年，和家裡關係緊張，那段年少輕狂的歲月裡，拜讀了李敖、柏楊等人的書籍，及早開始了思想啟蒙、進而產生不少領悟，因此以自己的例子，鼓勵當地學子，學習與閱讀能夠改變人生，希望孩子們都能夠喜歡閱讀、進而美夢成真。

信義房屋創立至今逾40年，始終秉持「信義立業止於至善」的經營理念，希望在ESG三個面向，兼顧員工、客戶、股東/投資人、供應商等利害關係人的權益以及環境保護，亦屢獲各界肯定，不僅在ESG相關獎項表現亮眼，亦是房仲業唯一榮獲行政院頒發「2005國家品質獎-企業獎」及「2007國家品質獎-個人獎」之企業。 善盡企業社會責任的一份力量，讓「有信義的地方，就有幸福」。