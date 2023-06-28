每年吸引無數遊客造訪的台南市美術館，傳出有民眾居然在2館的階梯處拉屎，畫面還被網友拍下上傳網路，引發熱議，「這是什麼行動藝術？」「不能忍一下嗎？」館方說明，這起事件發生在上月18日，當事人是老人，保全與清潔人員第一時間即清潔處理，館方體恤老人臨時狀況，雖涉嫌觸法但不予追究，並未報案。

此次發生有民眾「大庭廣眾」如廁的地點，是2館B1停車場往忠義路的階梯，緊臨日本設計公共藝術作品處，該區域不得入內。館方強調，南美館是一個全台各地民眾，甚至國外旅客來台南必遊之地，公共空間需要大家共同維護。

館方重申，民眾個人行為非館方所能控制，但也呼籲民眾如廁請至鄰近廁所，切勿模仿而觸法，更呼籲民眾，替全台灣人民守護國際形象！

臉書粉專「台南式 」昨晚上傳一則有民眾疑似找不到廁所，居然在南美館階梯處拉屎，隨即引發上千名網友熱議。據了解，同一地點為公共藝術作品區，之前也曾有民眾偷過鵝卵石。