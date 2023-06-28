台灣近期「＃Metoo」事件頻傳，藝人「大牙」（周宜霈）27日在臉書發文控訴11年前遭藝人「黑人」陳建州性騷擾往事，引發軒然大波，陳全盤否認，並稱將委請律師追究法律責任。對此，台北地檢署28日表示，目前尚未接獲被害人提告，若有人提告或告發，會依法偵辦。

至於陳建州聲稱擬對大牙提告一事，北檢亦表示，目前尚未收到相關資料。

大牙27日在臉書發文，公開她11年前遭陳建州性騷擾一事，當時2人到香港出差，陳建州私下到她房間說想「鬆一下」圖謀不軌，她嚴厲拒絕後，陳建州竟還賴在房裡，最後更說「那你親我嘴巴一下我就走」。

事後陳當此事從未發生過，正常跟她打招呼，不過她陸續有聽到其他類似案例，但受害者不願公開甚至不想回應，她才跳出來發聲。

不過，陳建州隨後委由律師發聲明否認，強調將追究法律責任，目前雙方各說各話，性騷話題持續延燒。

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