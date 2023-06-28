低碳飲食蔚為風潮，但過低的碳水化合物攝取恐危害健康。腎臟科醫師王介立表示，至今最大規模的分析發現，人類攝取碳水占熱量比在50-55%，整體的死亡風險最低。此外，低碳飲食的高死亡風險出現在以動物性飲食為主的方式，但若脂肪來源來自豆類、堅果，死亡風險並不會升高。

王介立在其臉書引述一篇刊登於《刺絡針》（The Lancet）的研究。該研究是針對美國4個社區、共1萬5428名45~64歲的成年人，參與者在參加動脈粥狀硬化風險研究（1987~1989年）時填寫了飲食調查問卷。

王介立表示，此篇研究中的一張圖應該是近年來講到碳水攝取議題，最值得引用的一張圖。迄今為止最大規模的數據分析發現，人類攝取碳水佔熱量比，若為50~55%間，整體的死亡風險最低。

大規模的數據分析發現，人類攝取碳水佔總熱量比，若為50~55%間，整體的死亡風險最低。（取自美國國家醫學圖書）

他並表示，在此篇研究中另有一張表也相當重要，低碳飲食的高死亡風險，僅出現在以動物性飲食為主的型態，也就是，低碳飲食者若攝取的脂肪及蛋白質，多數來自肉類，則此種低碳飲食的死亡風險將升高。

他並補充，若採行低碳飲食者的脂肪與蛋白質來源，較多來自植物性食物，也就是，主要脂肪來源為豆類與堅果，死亡風險不會升高。「因豆類與堅果均內含碳水化合物，但因這兩類食物含更多脂肪及蛋白質，因此，以豆類及堅果為主的飲食，整體也會偏向是低碳飲食。」