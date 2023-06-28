美國好市多Costco為了打擊「非會員」消費者以自助結帳通道躲避會員審查的狀況，採取類似串流平台「Netflix」打擊寄生帳號的方法，未來在自助結帳櫃台會有專人檢查會員卡是否為本人，若非本人就無法進行結帳，確保會員權益與公司收益。

Business insider報導，好市多並未授權消費者共用同一張會員卡，一定要本人才能使用，但近期，公司卻發現越來越多消費者以非本人的會員卡消費，並試圖透過自助結帳通道蒙混過關，在忍無可忍之下，決定展開行動。

好市多發出聲明指出，「我們認為非會員與會員獲得相同的福利與價格是不對的事情，由於我們已經在結帳時要求出示會員卡，因此我們現在也要求在自助結帳櫃台檢查有照片的會員卡。」

好市多是全球第三大、美國第一大連鎖零售型、會員制倉儲式量販店，大部分的獲利都來自會員費收入，一年約可獲得44億美元（約新台幣1365億）的會員費收入。

此外，根據好市多向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，全球約有6900萬個家庭持有好市多會員資格，持卡人高達1.25億。目前台灣好市多沒有自助結帳櫃台，並不會受到影響。