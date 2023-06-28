據香港東網引述澳洲媒體報導，紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）今年3月訪問北京時，遭中國大陸國務委員兼外長秦剛訓斥一小時。馬胡塔當地時間周二（27日）回應時承認，當時二人曾有一番非常激烈的討論。

報導稱，馬胡塔表示，她會說中國大陸對於傳達其利益的方法非常強勢，但沒有進一步說明雙方當時討論的議題。她又稱，事實是他們成功實現紐西蘭總理希普金斯獲邀訪華，反映雙方關係的本質和成熟程度，經過激烈討論後仍能率領貿易代表團訪華。

根據中國大陸外交部官網消息，秦剛3月24日在北京會見馬胡塔。秦剛表示，雙方要認真落實推動中新全面戰略夥伴關係取得更大發展，願與新西蘭延續高層交往良好勢頭，增進政治互信，並實施好兩國自貿協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》。

當時馬胡塔表示，紐中全面戰略夥伴關係超越經貿範疇，使雙方受益良多。紐方堅定奉行一中政策，期待加強高層交往和人文交流，拓展各領域合作，續寫更多成功故事。紐方高度重視中國大陸的大國影響，贊賞中方在應對氣變、生物多樣性保護等領域展現領導力，希共同維護亞太和平安全，共同致力於控制全球溫升和可持續發展。

至於其他議題，當時中國大陸外交部官網只輕描淡寫的說，「雙方還就共同關心的問題交換了意見」。