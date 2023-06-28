近期大陸多地調整放鬆限制性購房政策。據中指研究院統計，2023年以來，已有百餘個地方發布房地產調控政策超過300次，其中濟南、長沙、廈門等近20個城市放鬆限購政策，部分熱點二線城市如杭州也多次推出政策優化限購措施。

以限購、限貸、限售、限價為代表的行政性、限制性購房政策一度被視為大陸各地房市調控工具箱中的殺手鐧。不過，隨著大陸房地產市場進入新階段，業內普遍認為房市難再現過去的狂飆式發展。

根據中新社報導，從去年以來，已有多城鬆綁限售政策。據諸葛數據研究中心不完全統計，截至今年6月中旬，包括鄭州、青島、蘇州、金華、南京、常州、東莞、西安等超過20城放鬆限售政策，取消限售的城市有哈爾濱、常州、廊坊、衢州、福清等少數幾個城市，大多是三四線城市。

近期案例像是江蘇省連雲港市住建局26日發布9條措施，進一步優化房地產政策。主要涉及優化公積金貸款與提取，將首套公積金首付比例由30％降至20％，繼續發放購房補貼，延長土地出讓金繳交時限，推行「房票」安置等。

另外江蘇揚州市25日發佈新政稱，自7月1日起，在市區購買改善性住房的，不再執行限購政策，其原有住房不再執行限售政策，有效期1年。這也是今年2月推出房市新政約4個月後，揚州再度出手調整優化當地房市政策。經過兩次調整，揚州樓市限購限售政策已基本放開。