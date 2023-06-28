總統府發言人Kolas Yotaka驚爆與其去年競選花蓮縣長期間．負責貼身保護她的隨扈李世勳陷入不倫戀，並遭李妻求償百萬，Kolas Yotaka上午已辭去總統府發言人獲准。據了解，李世勳目前擔任花蓮縣警察局吉安分局月眉派出所巡佐兼所長，今年5月30日才正式上任，過去曾在桃園市保安大隊霹靂小組服務，還曾在2019年警察節獲選為街頭戰警獎，全副武裝英姿令人印象深刻。

李世勳出身警察世家，父親曾在花蓮擔任刑事小隊長退休，弟弟目前也是從警，原本兄弟都在同一單位服務。從機械工程系畢業的李世勳曾經擔任過保險業務、圖書館管理員，最後參加警察特考，在2009年投入警職，因為身材高大，加上喜歡冒險犯難，同年11月加入霹靂小組。

李世勳在獲獎時談到值勤時驚險狀況表示，有次盤查逃犯時，對方手伸進包包持槍，因為當時已經看到逃犯將槍掏出來，自己判斷若要掏槍反擊，一定來不及，只好趕緊將嫌犯制伏，「一拳就把嫌犯打倒在地。」

花蓮縣警察局表示，上午一早就責成督察人員立即展開調查，同時約談當事人說明，若有涉及違反相關事宜，依照規定處理，上午9點將召開人評會。