台中5億高中生墜樓命案震驚全台，台中地檢署日前偵結，賴男的同性配偶夏男和夏父殺人罪不起訴，但其同性婚姻，檢方以無結婚真意依偽造文書起訴夏男，另，賴母提出確認婚姻無效之訴，今（28）日下午3點將在台中地院召開調解庭，由於這是家事案件必走程序，夏男是否出席備受外界關注。

台中五億高中生墜樓案檢察官歷經一個月蒐證、約詢發動100多項偵查作為後，在6月21日偵結，其中夏男和夏父因無充分積極的證據證明涉案，殺人罪不起訴處分，不過夏男和賴生的同性婚姻，檢察官蒐證後認為兩人結婚前4個月幾乎無聯絡、生活也無交集，就連兩名結婚證人也是路上臨時找的，認定兩人無同性結婚之真意，將夏男依偽造文書起訴。

由於賴母6月初已委託律師提出的民事婚姻無效之訴，律師許哲維表示，今（28日）下午3點將召開協調庭，賴母和他確定都會到場，他對婚姻無效之訴勝訴「審慎樂觀」。由於這是家事案件必經的調解程序，夏男是否出席？或委由律師出席？備受關注。

另，許哲維也證實，昨（28日）已收到不起訴書，依法律規定，在收到文後須在10日內提出再議，目前也正著手研擬提出再訴。