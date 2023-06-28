日本半導體產業歷經大起大落，過去在1980年代後半期，日本半導體企業曾占有全球50％的市場份額，但之後由於日美貿易摩擦導致出口受限，日本半導體業出現了近10年的技術空白，如今想力挽頹勢。根據華爾街日報報導，日本政府支持的基金「產業革新投資機構」（JIC）收購光阻劑大廠JSR，標誌日本採取了更強有力的產業政策方針。

報導指出，日本為確保在半導體供應鏈關鍵環節的領導地位，正採取果斷行動，日本官方收購入主JSR， 這與過去強有力的產業政策相呼應，該政策幫助日本在20世紀70年代以及1980年代主導了汽車和晶片等關鍵領域。

報導分析，日本此類國家支持的基金，過去更出名的作為是拯救陷入困境的工業巨頭，像是日本顯示器和夏普等，而JSR是一家盈利的上市公司，並不是創投公司的典型目標，因此讓該起收購案備受關注。

日本是半導體材料的主要供應國，日本公司除了光刻膠之外，還是矽晶圓和其他材料，例如用於智慧手機螢幕的氟化聚酰亞胺的最大製造商。

雖然日本公司在許多此類材料的供應中居主導地位，但國內行業卻很分散。例如，JSR在曝光膠領域是市場領導者，但其他日本競爭對手東京應化工業和信越等也緊追在後，這可能是日本政府對國內產業進行更大膽的重組，集中資源、整合技術的關鍵原因。