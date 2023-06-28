國防部昨（27）日深夜公布，2艘俄羅斯海軍的「守護級」護衛艦由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區，引發外界關注。然而，這並非俄軍機艦首次入侵我國海空域，2010年時，就曾有2架可攜帶核武的俄軍Tu-95戰略轟炸機飛進我防空識別區。

國防部昨表示，這2艘俄軍護衛艦晚間23時許，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握俄艦動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

根據《自由時報》報導，陽明山雷達站2010年1月曾發現一架不明軍機出現在台灣東北方，並朝南飛行，更曾短暫進入我防空識別區，在空軍緊急廣播後，該機隨即飛離，後經交換情報後得知，該機是Tu-95轟炸機。

Tu-95轟炸機由圖波列夫設計局設計，與Tu-22M、Tu-160，並列為俄軍3大主力轟炸機，其於1956年服役，是目前世界上唯一一款還在服役的渦輪螺旋槳轟炸機。在武裝方面，Tu-95除了可搭載核武，另可選擇攜帶Kh-22反艦飛彈、Kh-55巡弋飛彈，或是FAB-250炸彈60枚、FAB-500炸彈30枚等。至於為何當時我戰機會接近台灣？並無相關報導說明。