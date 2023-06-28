據大陸央視新聞報導，中國工業和信息化部（工信部）日前發布新版《中華人民共和國無線電頻率畫分規定》（工業和信息化部令第62號，以下簡稱《畫分規定》），將於7月1日起正式施行。在本次《畫分規定》修訂中，工信部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段畫分用於IMT（國際移動通信，含5G／6G）系統。

報導稱，《畫分規定》是中國大陸開發、利用、保護無線電頻譜資源的基礎性行政規章，對促進無線電頻譜資源合理和有效使用，引導無線電產業高質量發展發揮著重要作用。工信部依據國際電信聯盟《無線電規則》，統籌考慮各部門、行業對頻譜資源的中長期需求，定期組織對《畫分規定》進行修訂。

報導稱，在本次《畫分規定》修訂中，工信部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用於IMT（國際移動通信，含5G／6G）系統。6GHz是中頻段僅有的大頻寬優質資源，兼顧覆蓋和容量優勢，特別適合5G或未來6G系統部署，同時可以發揮現有中頻段5G全球產業的優勢。

報導同時指，此次以法規形式確定其規則地位，有利於穩定5G／6G產業預期，推動5G／6G頻譜資源全球或區域畫分一致，為5G／6G發展提供充足的中頻段頻率資源，促進移動通信技術和產業創新發展。

1G~5G傳統移動通信技術依靠地面蜂窩基站實現覆蓋範圍的擴大，但全球現有移動通信網路只覆蓋了地球總面積的6％。6G將首次實現全球無死角覆蓋，衛星通信是唯一選項。華泰證券研報指出，2023年將是中國大陸衛星互聯網建設大年，建議關注衛星製造產業鏈、地面段核心網、衛星運營商。