紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）被爆3月遭秦剛「大聲訓斥」1小時，她27日回應是「激烈討論」。

澳洲媒體《澳洲人報》（The Australian）日前爆料，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）3月被中國大陸外長秦剛「大聲訓斥」長達1小時，她昨（27）日駁斥報導，強調雙方是有「激烈討論」，不過也形容北京在表達立場時「非常堅定自信」。

《澳洲人報》23日引述匿名消息人士指出，紐西蘭外長馬胡塔3月訪問北京與大陸外長秦剛會談時，遭秦剛當面「大聲訓斥整整一小時」。

據悉遭遇秦剛「戰狼」攻擊後，馬胡塔也予以反擊，消息人士透露「相當激烈」。

Nanaia Mahuta: China meeting was 'robust' https://t.co/ifiOkW0v99 — RNZ News (@rnz_news) June 27, 2023

3月紐中外長會談是前紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）2022年激怒北京後，兩國高官首度面對面會談。阿爾登去年告訴拜登，解放軍在太平洋的軍事基地會「根本改變區域的戰略平衡」，當時中國駐紐西蘭大使王小龍警告紐西蘭應該像個「友好國家」。

針對被爆遭秦剛「訓斥」，紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，馬胡塔27日回應時駁斥《澳洲人報》的描述，強調雙方是有過「激烈討論」。

馬胡塔說：「那是澳洲人的描述，他們習慣用那樣的說法，我會說是熱烈討論，我不會退縮，因為我們能在成熟的關係中，而且是用不迴避、繼續提出攸關紐西蘭利益的方式下激烈討論，我們就是這麼做的。」

她強調有在會談上非常明確地表達紐西蘭最關切的議題，包括俄羅斯與烏克蘭、南海、台灣海峽等，「我會說中國在表達自己利益上非常堅定自信」。