美國航母「雷根」號25日抵達越南峴港訪問後，大陸國務委員兼防長李尚福27日在北京會見了越南國防部長潘文江。大陸專家表示，中越防長的會晤，可謂是對「美國核動力航母訪越對中越關係造成負面影響」論調的直接回應，更直言一艘航母無法在中越之間攪起滔天巨浪。

大陸《環球時報》報導，中越兩軍今年以來互動頻繁，大陸國防部工作組於2月訪問越南，圍繞兩軍關係和共同關心的地區安全問題交換意見。5月23日，中共海軍戚繼光艦抵達越南峴港，對越南進行為期2天的友好訪問。此外，中越兩國也持續深化多邊合作，比如5月下旬大陸與包括越南在內的六方軍事工作組舉行「和平友誼-2023」多國聯演首輪磋商。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，可以看出中越無疑是相向而行的，雙方之間存在諸多共性。兩國同為社會主義國家，有大陸援越抗擊外國侵略者的歷史友誼，有現實的共同地區安全利益。

卓華進一步指出，「越南對中越傳統友誼和兩黨兩國關係的基本原則是高度肯定的，尤其是去年以來越共總書記和政府總理等黨政領導人先後訪華，為兩國關係創造了良好的氛圍，也必然給兩軍關係帶來更大的發展動力」。

報導指，許多外媒將中越防長此次會談與美國航母「雷根」號25日抵達越南峴港訪問一事關聯在一起。日本共同社26日報導稱，「雷根」號此舉可謂向與中國大陸存在南海主權之爭的越南，明確了持續參與地區事務的姿態。美國可能意在彰顯海洋安保領域的軍事實力，試圖將越南拉入己方陣營。

對此，大陸軍事專家宋忠平表示，不能否認「雷根」號訪越可以增加美越之間的軍事交流，但除此之外並沒有更多實際意義。中越防長的會晤是對所謂美國核動力航母雷根號訪越對中越關係造成負面影響論調的最直接回應，「一艘航母無法在中越之間攪起滔天巨浪」。