2022年遠東新世紀合併營收新台幣2,639億元(以下幣別相同)，創歷史新高，成長11%，稅後淨利81.6億元，每股盈餘1.63元，股東會通過配發現金股利1.35元，現金股利殖利率4.0%(依6/27收盤股價計算)。今年第一季面對全球景氣放緩，遠東新世紀以靈活經營策略，維持穩健營運，合併營收達615億元，稅後淨利14.6億元。

遠東新世紀投入循環經濟領域超過三十年，成功打造「陸、海、空」廢棄物回收再製技術，包括成為台灣第一家通過「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」的企業，並已供應原料予品牌商，在台灣推出首款由再生聚酯製作而成的飲用水瓶。此外，遠東新世紀全球首創運用海洋廢棄寶特瓶再製為「環保抗爆球衣」，成為2022年世界盃足球賽9個國家隊球衣，包括冠軍隊伍阿根廷。將鋼鐵廠回收的排放廢氣再製為聚酯原料，製成全球首件廢氣回收衣，此技術不但榮獲全球規模最大紡織專業組織國際紡織聯盟(ITMF)「永續創新獎」，是台灣唯一獲獎企業，也獲得國際創新獎「產品創新獎」肯定，以及2023年獲得紅點設計大獎，彰顯永續產品實力。

遠東新為食品級與長纖級再生聚酯產業領導者，提供客戶一條龍綠色產品解決方案，將廢棄聚酯產品再製為高品質再生聚酯，應用領域包括食品包裝、非食品包裝、機能服飾、鞋材、家用品以及車用材料等，客戶涵蓋各領域國際知名品牌。為滿足客戶對於綠色產品需求，遠東新世紀積極拓展再生聚酯產能，生產基地橫跨兩岸、日本、美國與東南亞地區，其中以綠色融資興建的日本關西新廠即將於2023年完成擴建，此外，菲律賓、越南、中國大陸、馬來西亞等新產能陸續投產。

呼應全球減碳趨勢，遠東新世紀積極推動淨零轉型，推動各項節能減碳工程，包括於日本建立全球首座淨零排放再生聚酯工廠，並持續增加再生能源使用量，2022年本公司使用再生能源度數超過1億度，預計2025年使用量成長至3億度。此外，遠東新世紀於2023年3月加入科學基礎減量目標倡議(SBTi)，宣示將達成短期目標及淨零承諾，承諾以1.5°C路徑達成淨零排放，為同業中最具企圖心之目標。2022年遠東新世紀溫室氣體排放量較基期2020年下降14%，已達成2025年設定之減碳目標七成，持續朝向2050年淨零排放目標邁進。

遠東新全方位布局AI智慧應用，包括導入機器人與自動化製程、建立全面感知智慧化系統、大數據平台雲端應用等，提升生產與管理效能，目前已完成多項專案開發，包括無人機自動巡檢、產品品質預測模型、智慧型電能管理系統、戰情室管理看板、虛擬實境教育訓練、客戶貢獻度E化管理等，並投入資料可視化與大數據分析平台建置，以AI科技創造競爭力。

遠東新土地資產雄厚，在台灣持有57萬坪土地，主要集中於北部精華地段。現階段開發重點包括位於新北市板橋區「台北遠東通訊園區」，是台灣首座民間開發的通訊數位產業專業園區，現已完成TPKA、TPKC、TPKD、TPKE等四棟研發大樓，吸引包括Google、Ericsson、遠傳等國際大廠進駐，其中TPKE於2022年第四季完工，已由國際知名公司全棟承租。園區內新完工之住宅案「遠揚之森」，總銷售坪數超過7,000坪，將帶來可觀的住宅銷售收益。此外，多項土地開發專案規劃中，包括原內壢紡織廠約3萬坪土地開發案，帶動地方區域繁榮。

遠東新世紀投資事業佔總資產超過四成，主要投資標的為遠東集團績優上市公司，包括遠傳電信、遠東百貨等新經濟產業領先者，佔投資事業資產比重超過三分之二，帶來優異的投資報酬。以目前投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過1,600億元，較帳面成本增加1倍以上，潛在利益超過800億元，換算每股淨值增加約16元，帶來可觀增值空間。