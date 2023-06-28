永豐實此次股東會亦完成董事全面改選，新任4席董事為董事長何奕達、總經理李宗純、永豐餘投控總經理駱秉正、永豐餘投資總經理謝祥映。3席獨立董事為蘇美琍、林智健、謝宛娟，名單均與前屆相同。

永豐實2022年合併營收101.24億元、年增2.37％，自歷年新低回升，惟毛利率21.84％、營益率8.85％分創近4年、近3年低點。由於本業及業外收益同步下滑，使歸屬母公司稅後淨利6.81億元、年減達35.81％，每股盈餘（EPS）2.55元，雙創近3年低點。

永豐實總經理李宗純表示，2022年俄烏戰爭觸發全球能源危機及通膨，也影響民眾選擇性保守消費。另一方面，疫情的常態化及全球氣候變遷，使消費者不僅更重視自身及居家生活健康，也更關注環保議題。

永豐實董事長何奕達指出，經營團隊每天戰戰兢兢應對全球政經變化，雖面對解封前的種種挑戰，以及全球供應鏈、通膨影響，營運效能在平穩中求進步。公司去年仍有相當多斬獲，在產品、技術都有創新突破，在營運方面的銷售、供應鏈、與通路夥伴合作也都有精進。

受產業淡季及成本上漲等因素影響，永豐實2023年首季歸屬母公司稅後淨利1.17億元，季減9.57％、年減達48.76％，每股盈餘0.44元，為歷年低點。不過，2月以來單月營收已恢復年成長，前5月自結合併營收41.91億元、年增4.51％，改寫同期次高。

李宗純表示，永豐實去年營運表現與國際大廠相比仍不惶多讓，展望2023年，面對全球經濟前景仍有諸多下行及不確定風險，經營團隊將謹慎與彈性因應，朝多元化業務發展，以達成整體獲利目標，持續提升企業價值，為股東創造合理的長期投資價值。

李宗純指出，永豐實將持續進行新產品升級，為推出更優質產品，將投資10.1億元興建紙機及加工設備，以滿足市場需求，帶動未來成長動能。同時，將持續致力永續發展、落實ESG，孕育多元創新動能，帶給消費者更安心健康美好的生活體驗。