總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓隨扈。對此，Kolas表示，週刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大，她並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。

鏡週刊報導，Kolas Yotoka去年競選花蓮縣長期間，與負責貼身保護她的李姓人夫隨扈交往。兩人甚至討論要生孩子，Kolas選縣長失利後回任府發言人，卻時常往返台北、花蓮，兩人露骨對話全遭李妻掌握，並據此向Kolas求償百萬元，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，總統府今早表示，為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas 稍早已向總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

Kolas之前刪光臉書貼文，稍早透過臉書表示，週刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大，她並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。「我與李先生已經沒有聯繫，並要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清」。