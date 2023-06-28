中國大陸駐歐盟大使傅聰表示，北京可以支持烏克蘭收回其1991年畫定的全部領土的目標，其中包括2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島。

據法國廣播電台引述半島電視台網站6月27日報導，在接受半島電視台和其他幾家媒體的採訪時，當中國大陸駐歐大使傅聰被問及是否支持基輔收回失土的目標，包括收回所有被俄羅斯佔領的其他烏克蘭地區時，這位中國大陸高級外交官說：他「看不出」有什麼理由可以反對烏克蘭重新獲得它在1991年獨立時獲得的所有領土。

法國BFM電視台27日也報導說，中國大陸駐歐盟大使傅聰在媒體詢問時表示，北京可以支持烏克蘭收回其1991年獨立時畫定的全部領土的目標，其中包括2014年被俄羅斯並吞的克里米亞半島。

傅聰說，「我們尊重所有國家的領土完整。當中國與前蘇聯國家建立外交關係時，我們也就是這樣主張的。」「這些是歷史問題，必須由俄羅斯和烏克蘭通過談判解決，這也是我們的立場。」

報導稱，中國大陸大使是在6月16日在布魯塞爾舉行的2023年歐中商業峰會之後發表上述評論的。

半島電視台報導說，傅聰4月份接受《紐約時報》採訪時就曾做過類似表示：北京不承認莫斯科吞併烏克蘭領土的努力，包括克里米亞和頓巴斯。

2014年聯合國就克里米亞問題投票時，中國大陸投了棄權票，當時的中國陸駐聯合國特使劉結一說：「中國一貫反對干涉國家內政，尊重所有國家的主權和領土完整」。

半島電視台評論說，除了傅聰，中國大陸領導人一般不對俄羅斯吞併烏克蘭領土的行為發表公開評論。

自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，中國大陸從未予以譴責。