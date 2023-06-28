Me too風波持續延燒，演藝圈從許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO再到陳建州，過往醜聞一一被揭露，如今可以說是人設全毀，對此，從香港移民到台灣定居的藝人杜汶澤，昨（２７日）在臉書發文表示經過這三年的觀察，可以發現metoo事件在台灣連環爆一點都不意外，直言：「好像在台灣欺負女生很正常」。

杜汶澤指出自己移民台灣３年時間，明顯觀察出不少現象，他也就此分析出三點，坦言看的出來女性似乎未得到應有的尊重，就像與許多人談生意時，身旁帶個妹似乎已經成為「標準配備」，不免感覺到「物化女性」的現象，在台灣可說是相當嚴重，接著指出另一個現象就是「這個社會，沒關係就什麼都沒關係」。

杜汶澤接著指出第三個現象，就是在台灣只要「有錢有勢就是不一樣」，他指出開福斯上路時常常被按喇叭，但不知為何改開保時捷時，就不會有這類狀況發生，即便「窄路調頭」周遭駕駛也都夠耐心等候，讓他好奇發問：「是不是因為大家都怕權勢我就不確定」，總結以上三大現象，讓他強調對於metoo一點都不意外，畢竟在台灣欺負女生很正常，以大欺小更是日常生活，此篇發文短短時間也獲得上萬網友按讚認同。

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