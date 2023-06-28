許多乘客搭捷運會滑手機打發時間，一名網友日前在捷運上拿出手機追動漫，沒想到旁邊男童的家長竟要求他別看手機，「不然我兒子一直看你的手機，對我兒子眼睛不好。」網友全傻眼，直呼「恐龍家長管不了自己的兒子，卻想管別人家的？」
一名網友在臉書《爆怨2公社》社團發文指出，日前搭捷運用手機追動漫，到了某站時，一名年約3、4歲的男孩蹦蹦跳跳上車，坐到他旁邊，沒想到男孩的媽媽竟要求原PO別看手機，還解釋「不然我兒子一直在看你的手機，對我兒子眼睛不好。」
原PO當場傻眼，「現在是怎樣，你兒子要看我的手機，是我的問題嗎？怎麼不阻止你兒子看我的手機？」
許多網友也罵翻，「很有事的媽媽，應該是控制自己小孩的行為吧，怎變成干涉外人的自由」、「我兒子很乖的，都是別人的手機帶壞他」、「可以換座位啊，怎麼叫人家不要看」、「自己無法管自己的孩子，所以去管別人的孩子？」
也有不少網友替男孩的未來感到憂心，「媽媽給了孩子最糟糕的示範，以後小孩長大，永遠只怪別人」、「可憐的小孩被這種媽媽生到，未來國家主人翁－1」、「未來一定變媽寶」。
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