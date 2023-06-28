這家韓國最大集團表示，最晚將在2025年之前，將所謂2奈米製程導入手機零組件。同時，三星也打算在韓國京畿道的平澤（Pyeongtaek）以及美國德州的泰勒（Taylor）這兩地的廠房增產。

一直想超越台積電的三星電子，也在提防重新涉入晶圓代工的英特爾。整體而言，晶片產業雖受到手機以及個人電腦需求孱弱的負面影響，但人工智慧AI的前途似錦，又給高端處理器帶來一絲希望。

跟其它晶片製造同業一樣，三星電子覓址建廠也在尋求區域性的多元化，像是東亞地區就是三星偏愛的地方。三星在美國德州的奧斯汀（Austin）晶圓廠已經營運20年，車程約40分鐘距離的泰勒新廠，今年也可望完工。

為了掌控全球半導體市場，美國的拜登總統希望用500億美元來打造自己的生態圈。美國政府表示，將把部分獎勵金分給像三星電子等，一些總部在外國的外資企業，但在美國設廠的業者。同時，歐洲與日本也正在執行類似美國的半導體相關政策。