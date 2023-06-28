富邦金表示，此案是首例由金控整合旗下多家子公司共同規劃、統一採購且同步轉供的綠電導入案，亦寫下台灣金融機構單次採購綠電覆蓋據點及電表數量最多紀錄，落實2040年海內外營運據點百分百使用綠電承諾。

富邦金控董事長蔡明興表示，本案凸顯富邦金控已邁開大步跨過綠電導入「深水區」，由「單點購電」邁入「全面部署，分批實現」的嶄新階段，更顯示富邦金控履行國際減碳及綠能倡議承諾之決心。未來富邦金控將偕同旗下子公司依循減碳及灰電減降目標路徑，持續擴大提升自身營運據點之再生能源覆蓋率。

商業據點導入綠電共有兩大要件：換裝智慧電錶、申請綠電轉供。目前金融同業多以總部大樓「單點購電」，以單一據點申請導入綠電，作業難度較低；相較之下，富邦跨子公司、多據點同步導入綠電，需克服挑選據點、評估採購電量、跨區域申請換裝智慧電錶、節點執行管理及審核作業，到備妥大量轉供作業文件等諸多難關。

面對碳排減量目標，富邦金控將持續透過「節能」、「創能」、及「購能」三面向，逐步減降自身營運灰電用量，首先，從自主「節能」做起，於總部大樓及國內逾500處營運據點計畫性依續更新LED照明、汰換老舊耗電設備，縮短招牌夜間照明時間，並對內宣導減少辦公空間非必要照明及下班時分區隨手關燈，引導同仁改變用電行為；子公司台北富邦銀行更進一步導入能源管理系統及優化大樓照明開關配置，積極提升節能效益；「創能」面，日前已完成七處自有大樓太陽能板之建置，並持續擇點評估增建中；至於「購能」面，子公司台北富邦銀行更自2021年起陸續於台北中山大樓、富邦金融中心及內湖資訊大樓導入綠電，每年共267萬度太陽光電，再加計前述本次採購439.1萬度太陽光電，富邦金控暨各子公司年使用之綠電將達706.1萬度，即每年可減少3,594公噸的碳排放，約當9座大安森林公園之一年碳吸附量。

富邦金控於2022年9月通過科學基礎減碳目標審查(SBT)，並成為RE100百分之百再生能源倡議會員，以國際高規格執行營運減碳，穩健朝2040年海內外據點全使用綠電目標邁進，將持續共促永續環境，響應臺灣2050淨零排放目標，並持續發揮投融資力量，導引價值鏈綠色轉型。