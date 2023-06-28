主持天后利菁一向仗義執言，近日MeToo風暴延燒演藝圈，她坦言有被演藝圈大哥要過房號，認為做這種事的人早晚該得到教訓，昨(27日)又傳「黑人」陳建州被點名曾對「大牙」周宜霈性騷擾，利菁雖然沒點名，但痛批權力是一種春藥，會讓加害人個人發春，對受害者來說根本不是，言談中透露對受害者的心疼。

大牙昨拋下震撼彈，回憶過去在外面表演時，曾被「陳先生」敲房門，稱說要教對方「鬆一下」，有意侵犯對方，大牙雖沒點出男方姓名，但文中提及是過去的老闆、曾被對方冷凍過，且提到關鍵字「范范」，引來外界直猜就是陳建州，但對此，陳建州和范瑋琪昨已共同發聲明否認，揚言提告。

利菁發文。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

對此，利菁昨下午恰巧有感而發說：「權利（力）是一種『春藥』，是加害者一個人的，對被害者….不是啊，就是個人『發春』」，好友王瑞霞、蔡秋鳳回：「就是憨甲有春（笨到有剩）」，另有網友說：「那是過去沒有人重視，受害者也很少敢公開。其實這種事情在各個國家、領域都有。只是政治人物、演藝人員是公眾人物，才會引起許多民眾注意！放眼望去……應該沒幾位公眾人物敢說自己從未騷擾過女性（有時個人感受不同）」，利菁讚同說：「沒錯」。

而利菁先前也在記者會表示，有很多人有了權力就換了腦袋，以為大家都要靠你能上位，「還是有很多女生有志氣的」，她也分享過去歌廳秀時期，曾被某位大哥單刀直入要房間號碼，被她一口回絕，「這些人本來就該得到一些教訓，而且早在做出行為的那一刻，就該知道會有教訓」，也強調許多加害者名利貪心，還好色，呼籲大家應該要做好榜樣，而不是以為沒人知情就亂來。

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