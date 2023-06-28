前黑澀會美眉成員大牙27日發文指控「黑人」陳建州對她性騷擾，十多年前除對她言語騷擾，更硬闖她的房間逼發生關係，在過程中還說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙當場傻眼，對此，有網友翻出夫妻倆昔日上節目片段，范瑋琪當時坦言討厭舌吻。

范瑋琪與黑人過去在節目《康熙來了》時，當小S聊到陳建州曾為了整徐媽媽大露裸體，讓一旁的蔡康永忍不住問范瑋琪：「為什麼他可以對別人做這麼多下流的事，對妳都不會？」范范坦言，老公的確不太會對她做這種事，再被問到是否不再接吻時，黑人則說「她不喜歡那個啦，她好像不大喜歡舌吻」不過范范透露，自己反而比較願意和閨密舌吻。

此外，范瑋琪曾提到，洗澡時習慣把睡衣放在外面，沒想到洗完澡發現睡衣不見了，換成一件丁字褲及一雙高跟鞋，但她卻不感興趣「我剛洗完澡，我要睡覺！我穿這幹嘛啊我」蔡康永聽了笑稱，陳建州就是要調情啊，但范瑋琪卻搖頭直呼：「我不要，我就是要睡」而一旁的陳建州則尷尬大喊「妳講這個幹嘛啊」。

事實上，范范4年前就曾坦言，兩個人在一起久了，就會變成像家人一樣，「比較不像有那種激情，我覺得我虧欠他的！」

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